الجيش العربي السوري: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بعض النقاط في ريف دمشق وأسقطت بعضها.

وذكر مصدر عسكري سوري لـ سانا أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة ودقيقتين من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق الغربي”.

وأضاف المصدر العسكري السوري إن وسائط دفاعنا الجوي “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الاضرار على الماديات”.

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي في التاسع من الشهر الجاري من اتجاه شمال لبنان استهدف نقاطاً عدة في المنطقة الوسطى.

المصدر: وكالة سانا