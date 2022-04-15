مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان ببيت لحم (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2022 - 02:02

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان ببيت لحم (وكالة يونيوز)

منذ 15 mins 15 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة