القوات الأوكرانية تقصف إحدى قرى مقاطعة بيلغورود الروسية ولا يوجد ضحايا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2022 - 19:58

القوات الأوكرانية تقصف إحدى قرى مقاطعة بيلغورود الروسية ولا يوجد ضحايا

منذ 48 mins 14 April، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات