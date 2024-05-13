وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني إلى 14 قتيلا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 04:40

وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني إلى 14 قتيلا

منذ 2 ساعة 13 May، 2024
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