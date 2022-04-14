تراجع أسعار النفط وسط إشارات متباينة بشأن الإمدادات

تراجعت أسعار النفط الخميس 14 ابريل في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية، إذ يدرس المتعاملون أثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية في مواجهة نقص المعروض العالمي.

وهبط خام برنت في التعاملات الآجلة 1.14 دولار أي 1.1% إلى 107.64 دولار للبرميل في حين نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار أي 1.3 بالمئة إلى 102.93 دولار للبرميل.

وتجاهل الخامان القياسيان ارتفاع المخزونات الأمريكية أمس الأربعاء ليغلقا على ارتفاع بنحو أربعة دولارات.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء من أنه اعتبارا من شهر مايو فصاعدا يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية بسبب العقوبات والحظر الطوعي.

المصدر: cnbcarabia