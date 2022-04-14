شهيدان في جنين خلال مواجهات واسعة مع الاحتلال يرفع عدد الشهداء في الضفة منذ الأمس إلى 5

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين، وإطلاق النار بشكل مباشر صوبهم، مما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة خلال أقل من 24 ساعة الى 5.

وكان عدد من الشبان قد أصيبوا بينهم حالات خطيرة خلال اقتحام الاحتلال لقرية كفر دان شمال غرب مدينة جنين.

وقالت مصادر فلسطينية ان إصابة أحد المواطنين وصفت بالخطيرة، وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزل أحد أسرى عملية نفق الحرية أيهم كممجي، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب في المنزل قبل أن تنسحب وتعتقل اشقاءه.

وخلال انسحاب قوات الاحتلال من البلدة دارت اشتباكات مسلحة بين المقاومين والجنود، حيث أصيب خلالها عدد من شبان البلدة من بينهم شقيق الأسير أيهم الكممجي.

المصدر: فلسطين اليوم