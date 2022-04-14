الهلال الأحمر الفلسطيني: إعلان حالة الاستنفار والجهوزية نظرا للأوضاع الطارئة التي تعيشها كافة المحافظات الفلسطينية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 01:14

الهلال الأحمر الفلسطيني: إعلان حالة الاستنفار والجهوزية نظرا للأوضاع الطارئة التي تعيشها كافة المحافظات الفلسطينية (وكالة يونيوز)

منذ 11 mins 14 April، 2022
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