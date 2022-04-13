لقاء تربوي لحزب الله وأمل ناقش ملفات اللبنانية: لتحييدها عن التجاذبات السياسية زيادة موازنتها

أعلنت التعبئة التربوية في حزب الله ببيان، أنها “عقدت لقاء مشتركا مع المكتب التربوي المركزي في حركة أمل، تم خلاله عرض ومناقشة كافة ملفات الجامعة اللبنانية، وذلك انطلاقا من حرصهما على الجامعة اللبنانية ودورها الوطني الجامع، وتأكيدا على التزامهما قضايا الجامعة والوقوف الى جانبها، وفي ظل حالة الشلل التي تمر بها في هذه الظروف الصعبة والازمة الاقتصادية”.

وأشار البيان الى أن “الطرفين أكدا على ما يلي:

1- اعتبار الجامعة اللبنانية المؤسسة الوطنية المتاحة امام كافة الطلاب في ظل الازمة المالية والاجتماعية والاقتصادية التي ترهق الجميع.

2- دعوة الحكومة الى تحييد الجامعة عن التجاذبات السياسية والاسراع في اقرار ملفاتها وفي مقدمتها: ملفي التفرغ والملاك، تعيين العمداء، ملف المدربين.

3- العمل على زيادة موازنة الجامعة اللبنانية كي تتمكن من تسيير شؤونها الادارية والاكاديمية.

4- العمل على متابعة كافة الملفات اعلاه مع جميع الجهات المعنية في الدولة للوصول الى احقاق الحق وتعزيز وتطوير الجامعة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام