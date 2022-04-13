بوتين: العقوبات على روسيا تسببت في أزمة غير مسبوقة وتضخم في الغرب

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن قرار السياسيين الأوروبيين والأمريكيين بفرض قيود جديدة ضد روسيا أدى إلى أزمة غير مسبوقة في الغرب.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول تطوير منطقة القطب الشمالي اليوم الأربعاء، إن رفض الدول الغربية التعاون الطبيعي مع روسيا أثر على ملايين الأوروبيين وانعكس على الولايات المتحدة، والأسعار آخذة في الارتفاع والتضخم يتجاوز الحدود وهو أمر غير مسبوق.

ويواصل التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا الارتفاع، ويسجل تقريبا كل شهر مستوى قياسيا جديدا، ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، وسجل الشهر الماضي مستوى 8.5% مقابل 7.9% في فبراير الماضي.

واليوم أظهرت بيانات من المملكة المتحدة، أن التضخم السنوي صعد الشهر الماضي إلى 7% من 6.2% في الشهر الذي قبله (فبراير 2022)، وبذلك يكون مؤشر التضخم قد سجل مستويات تاريخية جديدة، هي الأعلى منذ العام 1992.

ويأتي ارتفاع معدلات التضخم بشكل خاص في ظل زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات، والتي تفاقمت مع فرض الغرب عقوبات على روسيا بعد إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.

المصدر: نوفوستي