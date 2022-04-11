بوليانسكي: استبعاد روسيا من مجلس الأمن مستحيل حتى من الناحية النظرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 05:56

بوليانسكي: استبعاد روسيا من مجلس الأمن مستحيل حتى من الناحية النظرية

منذ 5 mins 11 April، 2022
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أخبار دولية - روسيا

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أنه لن يتمكن أحد من تنفيذ سيناريو استبعاد روسيا من مجلس الأمن والأمم المتحدة، فهذا مستحيل حتى من الناحية النظرية.

وقال بوليانسكي في تصريح لصحيفة “إزفيستيا”: “بالنسبة للاستبعاد النظري لروسيا من مجلس الأمن، فهذا مستحيل. يجب الموافقة على مثل هذا القرار من قبل مجلس الأمن، وفي المجلس لدينا حق النقض”.

وتابع: “ينطبق الشيء نفسه على استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بشكل عام. وهذا يعني تدمير النظام بأكلمة والذي يقوم على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف: “لذلك لن يتمكن أحد من تحقيق مثل هذا السيناريو، ما لم تتوقف الأمم المتحدة عن الوجود كمنظمة. وهذا الأمر الذي يعترف به الأمريكيون أنفسهم”.

المصدر: وكالات

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