اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيتا جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء الاحد، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت على مدخل البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

ويُشار إلى أن بلدة بيتا تشهد مواجهات مستمر بين الشبان الثائرين وقوات الاحتلال التي تحاول إقامة مستوطنة أعلى جبل صبيح في بلدة بيتا في نابلس.

وكانت قوات الاحتلال نصبت حاجزاً وسط بلدة حوارة وعرقلت حركة المواطنين المتوجهين لمدينة نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم