الهلال الأحمر: 5 إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وبيت لحم

أصيب، مساء الأحد، أربعة مواطنين بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وآخر في بيت لحم، شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن أربعة إصابات تم نقلها إلى المستشفى، وموزعة على النحو الآتي: إصابة واحدة برصاص المعدني “مطاط”، وإصابتين بحالات اختناق ، وإصابة واحد بـ حجر.

وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية، بإصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في بلدة الخضر جنوب مدينة لحم، وصفت جراحة بالخطيرة.

وتشهد بلدة بيتا وباقي مدن وقرى الضفة الغربية حالة من الغليان جراء تصعيد جيش الاحتلال من انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، التي تسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بالإضافة إلى اعتقال المئات.

المصدر: فلسطين اليوم