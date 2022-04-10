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April 10 2022 - 19:06

البرلمان التونسي: المجلس سيواصل عقد الجلسات العامة

منذ 9 mins 10 April، 2022
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تونس - عربي وإقليمي

قالت النائبة الأولى لرئيس البرلمان التونسي المنحل سميرة الشواشي اليوم الأحد إن مجلس النواب سيواصل عقد جلساته العامة عن بعد.

وأفادت بأن البداية ستكون عبر جلسة أولى أقرها مكتب المجلس وتم تأخيرها بسبب ملاحقة بعض النواب قضائيا، على أن يتم تعيين موعد جديد لها.

ووجهت الشواشي خلال وقفة احتجاجية لحراك “مواطنون ضد الانقلاب” انتظمت أمام المسرح البلدي بالعاصمة، رسالة إلى الرئيس قيس سعيد قائلة: “روزنامتك مرفوضة ويجب على تونس أن تعود إلى مصاف الدول الديمقراطية”.

ووصفت الشواشي إحالة النواب على القضاء بسبب الجلسة العامة المنعقدة عن بعد يوم 30 مارس الفارط بـ”المهزلة والعبث والفضيحة”.

المصدر: وكالات

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