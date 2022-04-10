قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات مع اثنين من زبائنهما في الزلقا والكسليك

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في كافة المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط مروجين اثنين في مناطق المتن وكسروان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروجَين المذكورَين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت من تحديد هويتهما وهما كل من:

– م. ن. (من مواليد عام 1993، سوري)

– ج. ح. (من مواليد عام 1968، لبناني)

بتاريخي 5 و6-04-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما دوريات الشعبة بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج المخدرات، الأول في محلة الزلقا والثاني في محلة الكسليك على متن سيارته التي تم ضبطها.

كما أوقفت برفقة الأول اثنين من زبائنه وهما:

– ج. ج. (من مواليد عام 1986، لبناني)

– ب. ر. (من مواليد عام 1983، لبناني)

بتفتيشهم والسيارة، عثر بحوزة الأول على طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة حوالي 4.6غ، هاتف خلوي ومبلغ مالي، وبحوزة الثاني كمية من الكوكايين موضبة داخل مظاريف وطبات بلاستيكية زنتها حوالي 152غ قائم، وعلبة بلاستيكية بداخلها مادة الحشيشة زنتها حوالي 14.6غ قائم، وحبة مخدرة لون زهر، وكمية من الأكياس والأوراق التي تستخدم في توضيب المخدرات، وهاتف خلوي ومبلغ مالي. كما ضبط بحوزة الزبائن قطعة معدنية تستخدم في تعاطي المخدرات وهاتفين خلويين ومبلغ مالي.

بتفتيش منزلي المروجَين في الزلقا وأدونيس، عثر في منزل الأول على: 171.5غ قائم من مادة باز الكوكايين داخل طبات بلاستيكية، 627.6غ من مادة الكوكايين موضبة داخل أظرفة وطبات بلاستيكية، قطعتين من مادة الحشيشة زنتها 136.4غ قائم، ومبالغ مالية. وفي منزل الثاني تم ضبط مسدس حربي مع 10 طلقات صالحة للإستعمال، 6 أجهزة خلوية.

بالتحقيق معهم، اعترف المروجان بما نسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في مناطق المتن وكسروان، واعترف الزبائن بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من المروجَين المذكورَين.

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام