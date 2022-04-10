بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالرشاشات الثقيلة في عرض بحر شمال قطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2022 - 12:42

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالرشاشات الثقيلة في عرض بحر شمال قطاع غزة (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 10 April، 2022
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