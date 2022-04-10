بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالرشاشات الثقيلة في عرض بحر شمال قطاع غزة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2022 - 12:42
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يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر شاشة المنار الإثنين المقبل 8:30 مساءً متحدثاً حول آخر التطورات
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استضاف على مائدة الإفطار رئيس تيار المردة ورئيس التيار الوطني الحر
مصادر المنار: لقاء السيد نصر الله وفرنجية وباسيل استمر لساعات وكان ودّيّا وصريحا واتفق على فتح صفحة جديدة
مصادر المنار: اللقاء يؤسس عليه وعقد بعد إغلاق باب الترشيحات وإنهاء مهلة تشكيل اللوائح لأن لا مصالح انتخابية وراء عقده
مصادر المنار: السيد حسن نصر الله عزم في زمن صوم المسيحيين والمسلمين على جمع حليفيه باسيل وفرنجية
التجمع الإسلامي للمهندسين يعلن فوزه في انتخابات ممثلي الفروع وعدد من أعضاء نقابة المهندسين
إعلام العدو: إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح في مخيم جنين
كتيبة جنين: تمكنا من إيقاع قوة لجيش الإحتلال بكمين محكم واستهدافها بشكل مباشر وإيقاع عدد من الإصابات بصفوفهم
مراسل المنار: شهيد و14 إصابة بالرصاص الحي خلال التصدي لقوات الإحتلال في مخيم جنين
حركة الجهاد الإسلامي: نؤكد على استمرار المقاومة وبقاء مجاهدينا في حالة استنفار ويقظة كاملة للتصدي لأي عدوان
حماس: نشد على أيادي المجاهدين في جنين وندعو شعبنا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية
الجبهة الشعبية: تصاعد عدوان الاحتلال على مخيم جنين يستدعي توسيع المقاومة بكافة أشكالها وتعزيز الوحدة الميدانية
سانا: العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى وتصدى دفاعنا الجوي لصواريخه وأسقط بعضها
اعلام العدو: هناك ارتفاع في طلب التجار واصحاب الفنادق والمطاعم في تل ابيب للحراس على مداخل مؤسساتهم
اعلام العدو: الحركة التجارية في تل ابيب تتراجع 50% عما كانت عليه قبل العمليات الفلسطينية
التلفزيون السوري: الاحتلال الأمريكي أخرج عشرات صهاريج النفط السوري المسروق باتجاه العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي
وزارة الموارد المائية العراقية: انعقاد مفاوضات مع الحكومة التركية الشهر المقبل بشأن "حسم" ملف المياه
الرئيس الإيراني: برنامج طهران النووي مخصص لأهداف سلمية ولن نتراجع خطوة عن حقوق شعبنا في المفاوضات
السيد إبراهيم رئيسي: يتعيّن على جميع الأطراف المشاركة في محادثات فيينا احترام حقوق الشعب الإيراني
وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإماراتي: الصهاينة ما زالوا أصل زعزعة أمن المنطقة ونؤكد على ضرورة تجنب إثارة الأزمات
المجلس السياسي الأعلى باليمن: لضرورة التزام السعودية برفع الحصار وإزالة عوائق وصول السفن للحديدة وفتح مطار صنعاء
المجلس السياسي الأعلى: إطلاق ما سمي بمجلس القيادة يؤكد زيف الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها
مراسل المنار: رئيس الوزراء الباكستاني سيسلم رسالة التهديد الأمريكية الموجهة لحكومته للقضاء الباكستاني بالرغم من سريتها
مراسل المنار: اياز صادق يستلم منصب رئيس البرلمان بعد استقالة أسد قيصر ونائبه من منصبهما
مراسل المنار: هيئة التحقيق الفيدرالي تعلن حالة التأهب القصوى في جميع المطارات وتمنع سفر الموظفين الحكوميين دون إذن سفر
الدفاع الروسية: تدمير 65 موقعاً عسكرياً بينها مراكز قيادة واتصالات خلال الساعات الماضية
الرئاسة الأوكرانية: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصل كييف ويلتقي الرئيس فولوديمير زيلنسكي
الحكومة الهنغارية: دفع ثمن الغاز بالروبل لا ينتهك العقوبات
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: فرار أكثر من 4,38 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ 24 شباط الماضي
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين بالرشاشات الثقيلة في عرض بحر شمال قطاع غزة (فلسطين اليوم)
منذ 2 ساعة
10 April، 2022
بحرية الاحتلال
قطاع غزة
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