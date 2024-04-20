واصل جيشُ الاحتلالِ ارتكابَ مجازرِه المُروِّعةِ بحقِّ المدنيينَ الفلسطينيين، في إطارِ حربِ الإبادةِ التي يَشنُّها ضدَّ قطاعِ غزّةَ لِليومِ الـ197 على التوالي.

وتَجاوزت حصيلةُ الشهداءِ اربعةً وثلاثينَ الفاً، اِضافةً اِلى اكثرَ من خمسةٍ وسبعينَ اَلفَ جريح، في ظلِّ ارتكابِ العدوِّ سلسلةً من المجازرِ في مختلِفِ انحاءِ القطاع، في وقتٍ قالت وِزارةُ الصِحّةِ في القطاع إِنّ أكثرَ من 730 ألفَ مواطنٍ في مدينةِ غزّة وشَمالِها يُعانُونَ انعدامَ الخِدْمَاتِ الصِحيّةِ الحقيقيّ، مُتّهِمةً الاحتلالَ بِتعمّدِ تدميرِ المنظومةِ الصِحيّة.

وجددت قوات الاحتلال القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالتزامن مع عدة غارات جوية. وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه شاطئ بحر رفح، وشنّ طيران الاحتلال غارة شرقي المدينة، وسُجلت إصابات جرّاء تلك الغارات بينها أطفال. وقال الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت 9 شهداء معظمهم من الأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال لشقة في بناية سكنية لعائلة رضوان بحي تل السلطان غرب رفح الليلة الماضية. وشنّ الطيران الحربي لقوات الاحتلال عدة غارات جوية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي استهدف شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في شمال غزة، واستهدفت جنوب حي الزيتون شرقي المدينة، ومناطق في مدينة غزة. وقصف قوات الاحتلال مربعا سكنيا للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس.

المصدر: المنار + المركز الفلسطيني للإعلام