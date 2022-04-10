الجمارك الروسية: الاتحاد الأوروبي يمنع دخول المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس

أعلنت مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية أن دول الاتحاد الأوروبي لم تعد تسمح بمرور المركبات المسجلة في روسيا وبيلاروس.

وأبلغت الجمارك الروسية في بيان لها بأنه “اعتبارا من 8 أبريل 2022، بدأت جمارك دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لروسيا وبيلاروس، تمنع دخول المركبات المسجلة في هذين البلدين، إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك بناء على حزمة العقوبات الخامسة”.

وتضمنت هذه الحزمة منع شركات النقل الروسية والبيلاروسية من نقل البضائع برا داخل الاتحاد الأوروبي أو عبره، مع إعفاءات لعدد من البضائع الطبية والزراعية والغذائية، بالإضافة إلى عمليات النقل بسكك الحديد لأغراض إنسانية.

وأوضحت الجمارك الروسية أن الاتصالات البرية للأغراض الإنسانية لا تزال مفتوحة أيضا، مضيفة أن العبور إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية، وهي عبارة عن جيب مطل على بحر البلطيق له حدود برية مع ليتوانيا وبولندا، يبقى متاحا، ولكن فقط للمركبات المسجلة في روسيا.

المصدر: تاس