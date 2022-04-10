مصادر المنار عن لقاء السيد نصرالله – فرنجية – باسيل: يؤسس عليه واتفاق على فتح صفحة جديدة

قالت مصادر قناة المنار حول لقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس تيار المردة سليمان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إن “السيد نصرالله عزم في زمن صوم المسيحيين والمسلمين على جمع حليفيه”، وتابعت “رحّب فرنجية وباسيل بالدعوة الى هذا اللقاء”.

ولفتت المصادر الى ان “اللقاء كان صريحا واشبه بغسيل قلوب، فتحوّل وديّا حيث اتفق على فتح صفحة جديدة”، وأوضحت ان “هذا اللقاء يؤسس عليه وهو عقد بعد اغلاق باب الترشيحات وانهاء مهلة تشكيل اللوائح لأن لا مصالح انتخابية وراء عقده بل المصلحة مقاربة جديدة للعلاقة بين الحلفاء”.

المصدر: قناة المنار