مصلحة الليطاني: إشارة قضائية بتوقيف 3 أشخاص بتهمة صيد الأسماك بالمواد السامة من بحيرة القرعون وبيعها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2022 - 17:54

مصلحة الليطاني: إشارة قضائية بتوقيف 3 أشخاص بتهمة صيد الأسماك بالمواد السامة من بحيرة القرعون وبيعها

منذ 1 ساعة 9 April، 2022
القضاء اللبناني
لبنان

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن “المدعي العام البيئي في البقاع القاضي إياد البردان أصدر إشارة بتوقيف كل من حسين التمر وعمار التمر والمدعو ابو خليل الكردي من الجنسية السورية، وأوعز بالتوسع بالتحقيق بناء على شكوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بعد صدور نتيجة تحليل الأسماك في مختبرات غرفة الصناعة والتجارة في طرابلس وثبوت قيامهم بصيد الأسماك بالمواد السامة (مادة اللانيت) من بحيرة القرعون وبيعها”.

وكانت الفرق الفنية في المصلحة قد تمكنت بالتعاون مع نقطة الحراسة التابعة لجهاز أمن السفارات ومخفر القرعون من ضبط الوسائل المستخدمة في الصيد والدراجات النارية وقارب صيد بالإضافة إلى كمية من الأسماك النافقة.

وقد أودعت المضبوطات لدى مخفر القرعون، حيث قام بفتح تحقيق عدلي، تمهيدًا لتوقيف المتورطين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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