ايران تزيح الستار عن 9 منجزات نووية جديدة

برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي تم اليوم السبت ازاحة الستار عن 9 منجزات نووية جديدة بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية.

واوضح محمد اسلامي في كلمة القاها في المراسم إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أضافت حوالي 77 إنجازًا جديدًا لإنجازاتها التي تفتخر بها في العام الايراني المنصرم (انتهى في 20 مارس 2021) من بينها 29 إنجازًا متعلقًا في مجال الوقود النووي و19 إنجازًا في مجال البحث والتطوير، و 15 إنجازًا في مجال إمداد الطاقة و 14 إنجازًا في مجال التطبيقات الإشعاعية ، والتي سيتم الكشف عنها اليوم من خلال 9 إنجازات رئيسية ونموذجية من قبل رئيس الجمهورية.

والمنجزات النووية الجديدة التي ازيح الستار عنها من قبل رئيس الجمهورية السيد رئيسي في قاعة المؤتمرات الدولية بطهران اليوم، هي كالتالي:

1- الوثيقة الاستراتيجية الشاملة ووثائقها المرفقة.

2- تطوير المعرفة التقنية وبناء العينة الأولى من ألواح وقود السيليكون لتحل محل وقود مفاعل الأبحاث في طهران.

3- تصميم وبناء نظام لإزالة السموم من الفستق باستخدام تقنية البلازما الباردة ، وبهذه الطريقة يتم التخلص من الفطريات والبكتيريا من منتج الفستق ولا توجد عقبة مثل آفة الأفلاتوكسين في طريق تصدير هذا المنتج.

4- تصميم وبناء نظام بلازما بارد لعلاج السرطان ، يستهدف هذا النظام اختيار الخلايا السرطانية ويقلل من آلام ومعاناة مرضى السرطان.

5- إنتاج النويدات المشعة تيربيوم -161 بدون مواد حاملة إضافية ، وفي هذه الطريقة يتم ربط الجسيمات المشعة بالورم من خلال ناقل محدد حسب نوع السرطان وتقتل الخلية السرطانية موضعيا.

6- – وضع بطاقة على مجموعة الأدوية الإشعاعية Pentaxifore مع Gallium 68 Radiopharm Pharmaceutical تحت الاسم التجاري Pars Sixafor ، وتصميم وتركيب وصياغة الدواء المشع Gallium 68-FAPI تحت الاسم التجاري Pars Gallopapi لتشخيص أكثر من 28 نوعًا من السرطان المستعصي وجميع النقائل.

7- إنتاج مجموعة المستحضرات الطبية المشعة FAPI لوضع العلامات باستخدام الأدوية المشعة Lotishum 177 و Gallium 68 و Technisium 99.

8- حيازة تقنية إنتاج مسحوق الزركونيا المستدام الذي يمكن استخدامه في الصناعات المختلفة.

9- تصميم وتصنيع نوابض الليزر بالقطع الدقيقة، لعمل أجزاء صغيرة بدقة عالية جدًا.

المصدر: وكالة فارس