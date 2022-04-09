ما هو أغلى دواء في العالم؟ وكم كلفة الجرعة الواحدة؟

ما أغلى دواء في العالم حتى اللحظة؟ وما سعره؟ وما المرض الذي يعالجه؟ وما الشركة التي تصنعه؟

الجواب هو دواء “زولجنسما” (Zolgensma)، وتصنعه شركة “نوفارتس” (Novartis)، ويعمل على علاج مرض وراثي هو “ضمور العضلات الشوكي” (spinal muscular atrophy SMA).

ويصيب هذا المرض الوراثي النادر واحدًا من بين كل 10 آلاف طفل في جميع أنحاء العالم، وعندما لا يعالج -في أخطر صوره- فإنه يؤدي إلى الوفاة في 90% من الحالات قبل عمر عامين.

وحصلت الشركة المصنعة نوفارتس على الضوء الأخضر الثلاثاء الماضي لبدء إنتاج ثان لعقار زولجنسما، ووعدت بتسهيل الوصول إلى هذا الدواء عبر التفاوض على شروط الخصم مع الدول.

وفي تقرير نشرته صحيفة “لوتون” (letemps) الفرنسية، قال الكاتب رام إتواريا إن شركة نوفارتس أكدت خبر بدء موقع إنتاج ثان لعقار زولجنسما؛ إذ أفادت الشركة للصحيفة بأنها “ستعزز برنامج ’الوصول الموسع‘ الذي يهدف إلى تقديم عقار زولجنسما”.

وأوضح الكاتب أنه تمت الموافقة على إنتاج عقار زولجنسما في الولايات المتحدة عام 2019، وفي العام التالي حصل على الموافقة في الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وقد أنقذ بالفعل حياة 18 ألف طفل في برامج البحث والتجارب السريرية.

وبعد ذلك، تم منح 100 جرعة مجانا عام 2020، وتم إعطاء المزيد منها عام 2021 للمرضى الذين لولا ذلك لم يكونوا قادرين على دفع تكاليف العلاج، مع العلم بأن العلاج لا يتطلب سوى جرعة واحدة للمريض.

يبين الكاتب أن عقار زولجنسما يعد أغلى علاج في العالم. ووفقا لتقرير في “فوربس” (Forbes) فإن سعر الجرعة الواحدة 2.1 مليون دولار.

ويلفت الكاتب إلى أن شركة نوفارتس تستعد من الآن فصاعدا لزيادة طاقتها الإنتاجية. وفي الواقع، منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الضوء الأخضر الثلاثاء الماضي لموقعها الصناعي في مقاطعة دورهام بولاية كارولينا الشمالية، وستقوم أيضا بتصنيع منتجات للتجارب السريرية لعلاجات جينية أخرى.

وقالت الشركة، في بيانها الصادر الثلاثاء الماضي إن “مركز الابتكار” يعد حرما جامعيا للابتكار يستفيد بالفعل من التعاون مع الحكومة الأميركية، في حين قال حاكم ولاية كارولاينا الشمالية روي كوبر إن “ترخيص التشغيل هذا يضع ولايتنا في طليعة العلاجات الجينية المتطورة ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركة نوفارتس”.

وبناء عليه، سيكون للشركة السويسرية متعددة الجنسيات موقع إنتاج ثان في الولايات المتحدة لعلاج الأمراض الوراثية، فالموقع الأول في مدينة ليبرتيفيل في ولاية إلينوي.

وحسب الكاتب، سيبدأ إنتاج موقع مقاطعة دورهام في غضون 6 أشهر، في حين صرحت شركة نوفارتس بأن “العلاجات الجينية المعقدة والمكلفة لإنتاجها جزء واعد من الطب لعلاج الأمراض الخطيرة التي كانت تعد حتى الآن غير قابلة للشفاء”.

ويكشف الكاتب عن أن عقار زولجنسما حقق العام الماضي 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس، فاسانت ناراسيمهان، قال خلال عام 2020 إن “الموافقة المحتملة على استخدام هذا العلاج في أوروبا تمثل فرصة لكسب مليارات الدولارات”.

ودافعت شركة نوفارتس عن سعر العقار من خلال تسليط الضوء على مبلغ 8.7 مليارات دولار تم دفعها، لشراء حقوق تصنيع الدواء حتى عام 2028 من المختبر الأميركي “أفكسيس” الذي طور العقار.

المصدر: مواقع