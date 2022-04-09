جنين تشيّع الشهيد أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الإحتلال في مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2022 - 13:26

جنين تشيّع الشهيد أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الإحتلال في مخيم جنين

منذ 1 ساعة 9 April، 2022
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