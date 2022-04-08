القاضية عون: القاضي في لبنان معزول يصارع وحده ولا أحد من مجلس القضاء يحرك ساكنا

قالت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون “الى كل الذين اساءوا فهمي عندما قلت ان احد القضاة قد خاف وتنحى، اولا ان القاضي فرنسيس هو من انزه وافضل القضاة وانا اجله واحترمه واعتذر منه اذا كان هذا الامر قد ازعجه”، وتابعت “لكن الخوف هنا في محله، إذ كيف لا يخاف على مركزه وسمعته عندما يجد ان زميلة له في نفس الملف تتعرض لاشنع الهجمات”.

واضافت عون الجمعة “كيف لا يتنحى تجنبا لكل الاساءات التي يسمح لنفسهم بها بعض الاعلاميين والمحامين الذين يترافعون في قضاياهم بوجه القاضي على التلفزيون”، وتابعت “للاسف القاضي في لبنان معزول يصارع وحده لا احد من مجلس القضاء يحرك ساكنا”، وقالت إن “كان الرئيس فرنسيس قد وجد في التنحي سبيلا يجنب الاذى، فهو حقه المشروع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام