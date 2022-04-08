روسيا تطرد 45 موظفا في السفارة البولندية وعليهم مغادرة اراضي روسيا بحلول 13 نيسان/ابريل

اكدت الخارجية الروسية اليوم الجمعة قرار موسكو طرد 45 موظفًا من البعثة الدبلوماسية البولندية ردًا على تصرفات وارسو، ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول نهاية 13 نيسان/أبريل.

وجاء في البيان: “في 8 أبريل ، تم استدعاء السفير البولندي في موسكو، كشيشتوف كرايفسكي، إلى وزارة الخارجية الروسية، والاحتجاج على القرار غير المبرر بطرد 45 موظفاً في السفارة الروسية بوارسو في 23 مارس من هذا العام”.

واضافت ” ردًا على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها بولندا بطرد الدبلوماسيين الروس ، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل ، تم إعلان 45 موظفًا في سفارة جمهورية بولندا والقنصليات العامة لجمهورية بولندا في إيركوتسك وكالينينغراد وسانت بطرسبرغ “اشخاصا غير مرغوب فيهم” ويجب عليهم مغادرة أراضي روسيا قبل نهاية يوم 13 أبريل”.

المصدر: سبوتنيك