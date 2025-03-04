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March 4 2025 - 18:18

الخارجية البولندية: الولايات المتحدة أوقفت المساعدات لأوكرانيا دون استشارة الناتو

منذ 22 mins 4 March، 2025
بولندا
أخبار دولية - بولندا

قالت الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، إن تعليق الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا أدى إلى وضع “خطير للغاية”، مؤكدةً أن واشنطن اتخذت القرار دون استشارة حلفائها في حلف شمال الأطلسي.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، باول ورونسكي، للصحفيين، بأنه “قرار مهم للغاية والوضع خطير للغاية”.

وأكد ورونسكي أن الخطوة الأمريكية اتُخذت “دون إبلاغ أو استشارة” حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي العسكري (الناتو).

واعتبر المتحدث باسم الخارجية البولندية، أن “أي اضطراب في تدفق الأسلحة الأمريكية إلى خط المواجهة من شأنه أن يضعف بسرعة فرصة أوكرانيا في صد الغزو الروسي”.

المصدر: مواقع

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