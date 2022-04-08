الرئيس الصيني: لا يمكن ضمان الأمن العالمي من خلال تعزيز التحالفات العسكرية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن التطور الحالي للوضع الدولي أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز التحالفات العسكرية.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن بينغ قوله، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الجمعة إن “تطور الوضع الدولي الحالي أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز التحالفات العسكرية”.

وأكد الرئيس الصيني أن بلاده مستعدة للعمل مع الفلبين ودول المنطقة من أجل التوصل للالتزام صارم بمفهوم الأمن المشترك والشامل والمستدام.

تجدر الإشارة إلى أن الصين تعمل على مدى عقود، مع العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول مسألة الملكية لعدد من الجزر في بحر الصين الجنوبي، والتي تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات فيها.

المصدر: نوفوستي