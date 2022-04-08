“تجمع العلماء”: لاستمرار العمليات ضد العدو الاسرائيلي حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في بيان الجمعة أن “العملية البطولية للشهيد رعد فتحي حازم في شارع ديزنكوف وسط تل أبيب أثبتت فشل الصهاينة”.

وقال التجمع إن “الشهيد حازم أعلن رفضه للاحتلال وعلى دربه يسير مئات الآلاف من الشباب والأطفال الفلسطينيين”، وتابع “كما فشلت كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، فإن مصير هذا الكيان الغاصب سيكون الزوال الحتمي”.

وإذ توجه التجمع من “الشعب الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي وعائلة الشهيد بأسمى آيات التبريك والتهنئة والعزاء على هذه العملية البطولية”، دعا إلى “استمرار هكذا عمليات حتى الوصول إلى الهدف الأسمى لأمتنا وهو تحرير كامل التراب الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام