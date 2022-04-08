حركة الجهاد الإسلامي: نعاهد شعبنا على استمرار الجهاد والمقاومة وندعو كل المقاومين والمجاهدين لمزيد من العمليات الفدائية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 12:54

حركة الجهاد الإسلامي: نعاهد شعبنا على استمرار الجهاد والمقاومة وندعو كل المقاومين والمجاهدين لمزيد من العمليات الفدائية (وكالة يونيوز)

منذ 17 mins 8 April، 2022
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