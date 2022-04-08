حركة الجهاد الإسلامي: نعاهد شعبنا على استمرار الجهاد والمقاومة وندعو كل المقاومين والمجاهدين لمزيد من العمليات الفدائية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 12:54
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مقتل مستوطنين على الأقل وجرح 15 آخرين بينهم 4 بحالة ميؤوس منها في عملية إطلاق نار بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب
استشهاد منفذ عملية تل أبيب في تبادل لإطلاق النار مع عناصر مع وحدة "يمام" وجهاز "الشاباك" فجر اليوم في مدينة يافا
مصادر فلسطينية: منفذ عملية تل أبيب هو الشاب رعد فتحي حازم ( 29 عاماً) من مخيم جنين
اعلام العدو: رغم الانتشار الكثيف للجيش والشرطة الاسرائيلية واغلاق الطرقات تمكن منفذ عملية تل ابيب من الوصول الى يافا
اعلام العدو: رغم الاجراءات الامنية واغلاق الثغرات بالجدار "الفاصل" استطاع منفذ العملية من الوصول لتل ابيب قادماً من جنين
اعلام العدو: منفذ عملية تل أبيب تجول 9 ساعات لمسافة 3 أميال ونصف قبل الاشتباك معه في مدينة يافا
اعلام العدو: ارتفاع طلبات الحصول على مساعدة نفسية من قبل المستوطنين عشرات الاضعاف خلال الأسبوعين الماضيين بعد عمل
حزب الله: أظهرت العملية البطولية التي نفذها الشهيد رعد فتحي حازم في تل أبيب ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته وارباكه
حزب الله: العملية البطولية أظهرت الفشل الذريع للعدو في مواجهة مجاهد فلسطيني واحد على الرغم من استعانته بأجهزته المختلفة
حزب الله: مرة جديدة يثبت المقاومون الفلسطينيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال وتوجيه الضربات المذلة له حيث لا يتوقع
حركة حماس: نبارك العملية البطولية في تل أبيب التي أدت لمقتل عدد من الجنود المحتلين والمستوطنين
حركة الجهاد الإسلامي: عودة العملية الفدائية داخل العمق الإسرائيلي هو نتيجة طبيعية للعدوان الذي تجاوز كل الحدود
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الحوادث التي تجري على أرض فلسطين
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك العملية البطولية في تل أبيب التي أربكت العدو وأثبتت هشاشته وضعفه
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لاستمرار التعاون مع صندوق النقد لإخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي والحل
الرئيس نبيه بري: الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد يشكل إنجازاً إيجابياً للحكومة على طريق معالجة الأزمة الاقتصادية
المتحدث باسم شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "سي هارت" رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية
المتحدث باسم شركة النفط اليمنية: قوى العدوان تنتهك الهدنة المعلنة ونجدد دعوة المبعوث الأممي لوضع حد لهذه التجاوزات
رئيس الوزراء الأوكراني: الحرب تكلف حكومتنا يومياً أكثر من 68 مليون دولار
رئيس الوزراء الأوكراني: الحرب تكلف حكومتنا يومياً أكثر من 68 مليون دولار
محمد عبد السلام: طريق السلام بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية ودون ذلك محاولة يائسة لإعادة ترتيب الصفوف
المتحدث باسم الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي خلال الأيام المقبلة إما بتحقيق أهدافها أو عبر المفاوضات
وزير الخارجية الروسي: نلاحظ تراجعاً من الجانب الأوكراني عن مقترحاته في المباحثات واستمرارا في الاستفزاز
سيرغي لافروف: واشنطن وحلفاؤها يتحكمون بقرار كييف ويدفعونها إلى استمرار الأعمال العدائية
93 بلداً صوتوا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان مقابل 24 صوتوا ضد القرار وامتناع 58 دولة عن التصويت
المحكمة العليا في باكستان تعلن إبطال قرار حل البرلمان وتحدد 9 نيسان لطرح الثقة في حكومة عمران خان
93 بلداً صوتوا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان مقابل 24 صوتوا ضد القرار وامتناع 58 دولة عن التصويت
المحكمة العليا في باكستان تعلن إبطال قرار حل البرلمان وتحدد 9 نيسان لطرح الثقة في حكومة عمران خان
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم السلاح النووي إذا اقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
حركة الجهاد الإسلامي: نعاهد شعبنا على استمرار الجهاد والمقاومة وندعو كل المقاومين والمجاهدين لمزيد من العمليات الفدائية (وكالة يونيوز)
منذ 17 mins
8 April، 2022
الجهاد الاسلامي
المقاومة الفلسطينية
عملية تل ابيب
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