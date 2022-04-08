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April 8 2022 - 06:34

كندا تزيد إنفاقها العسكري بمليارات الدولارات على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا

منذ 11 mins 8 April، 2022
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أخبار دولية - كندا

قررت الحكومة الكندية زيادة إنفاقها العسكري 8 مليارات دولار كندي “6.4 مليار دولار أمريكي” ولمدة 5 سنوات، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند: “سننفق الآن على الدفاع أكثر مما توقعنا قبل العملية الروسية في أوكرانيا”.

وأضافت: “هذه العملية تشكل أخطر تهديد للعالم اليوم”.

وتابعت أن “نسبة الإنفاق الدفاعي هذه لن تسمح لأوتاوا بالوصول إلى الهدف الذي يريده حلف الناتو وهو إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على التسلح لكل بلد عضو”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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