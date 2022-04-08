مصادر فلسطينية: شبان يلقون قنابل محلية الصنع تجاه حاجز الجلمة شمال جنين (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2022 - 02:30

مصادر فلسطينية: شبان يلقون قنابل محلية الصنع تجاه حاجز الجلمة شمال جنين (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 37 mins 8 April، 2022
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