مداهمات للاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية وإطلاق نار على حاجز الجلمة قرب جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة- اقتحامات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية فيما أطلق مقاومون النار تجاه حاجز الجلمة في جنين.

جنين

ففي جنين، اندلع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال على حاجز الجلمة قرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدتي السيلة الحارثية وعرابة، وقرى رمانة وزبوبا وتعنك والطيبة والطيبة وعانين في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن”قوات الاحتلال اقتحمت العديد من بلدات وقرى محافظة جنين، وشنت حملة تفتيش وتمشيط واسعة، ونصبت حواجز متنقلة”.

طولكرم

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، المدينة وبلدة فرعون جنوبا، واعتقلت مواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، حيث حاصرت منزلا بالقرب من مستشفى الإسراء (الزكاة)، في الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات عسكرية كبيرة.

ونشرت القناصة في محيط المنزل المحاصر، قبل أن تعتقل والد وشقيق المطارد مازن راشد عوض، للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما داهمت قوات الاحتلال، عمارة الفاتح في ضاحية عزبة الجراد شرق طولكرم واجرت عملية تفتيش في احد الشقق داخلها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وتزامنت عملية الاقتحام مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منذر حطاب بعد مداهمة منزله في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

المصدر: مواقع