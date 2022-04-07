مدفيديف يشكك في جدوى مجلس حقوق الإنسان بعد تعليق عضوية روسيا فيه

شكك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في جدوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد قرار تعليق عضوية روسيا فيه، وتساءل عن مدة بقائه بمعزل عن روسيا.

وكتب على “تيليغرام”: “هذه المهمة لها شرطان.. لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تشكلت عام 1947، ومنذ عام 1967 بدأت تتدخل بنشاط في شؤون الدول”.

وأضاف: “هذا أدى إلى فقدان الثقة بها ووفاة اللجنة في عام 2006، هذا أولا”.

وتابع: “أما الشرط الثاني، فإن مجلس حقوق الإنسان تم تشكيله عام 2006 بدلا من المفوضية، وفي 7 أبريل، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق مشاركة روسيا في هذا المجلس بسبب موقف عدد من الدول، وبعد ذلك أوقفت روسيا مشاركتها في المجلس وسلطاته بسبب هذه العقوبة ذات الدوافع السياسية لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة”.

وتساءل مدفيديف: “إلى متى سيعيش مجلس حقوق الإنسان بعد ذلك؟”.

المصدر: تاس