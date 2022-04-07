وزارة الاقتصاد: تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات وشركتي محروقات ومحال

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان في بيان لها الخميس أنها “نظمت محاضر ضبط في حق عدد من اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ولعدم استكمال تركيب العدادات، عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة”.

وقالت الوزارة ان “حصيلة الجولات لليوم كانت 10 محاضر في الشمال و4 محاضر في الجنوب ومحضرين في بيروت وجبل لبنان”، وتابعت “كما تم تسطير محضري ضبط بحق شركتي محروقات لعدم تسليم المازوت وفق التسعيرة الرسمية ومحضري ضبط بحق محال خضر”.

وأكدت الوزارة “استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في مختلف القطاعات، من سلامة الغذاء الى احتكار المواد الغذائية والمحروقات مرورا بالتلاعب بأسعار السلع، اضافة الى قطاع المولدات الكهربائية، واحالتها امام القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام