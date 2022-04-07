فنلندا تعلن زيادة موازنتها الدفاعية بنسبة 40% بحلول عام 2026

أعلن وزير الدفاع الفنلندي آنتي كايكونين، يوم الأربعاء، أن بلاده ستزيد موازنتها الدفاعية بنسبة 40% بحلول العام 2026، فيما يفكر هذا البلد في الانضمام إلى حلف الناتو.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه الثلاثاء بين أحزاب الغالبية، فإن الاعتمادات العسكرية سترفع تدريجيا لتتجاوز 7 مليارات يورو سنويا، أي بارتفاع بأكثر من 2 مليار مقارنة مع موازنة 2022 التي تم التصويت عليها.

وقال كايكونين خلال مؤتمر صحافي “نواجه وضعا جديدا. كل ما اعتدنا عليه بات موضع أسئلة الآن”، مضيفا أن “هجوم روسيا على أوكرانيا يعني أن علينا إعادة تقييم احتياجاتنا الدفاعية”.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تدرس فنلندا، غير المنحازة حتى الآن، الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في نسبة الرأي العام والطبقة السياسية المؤيدة للانضمام إلى الحلف، فيما يُرتقب نشر كتاب أبيض دفاعي يهدف إلى توضيح القرار السياسي، الأسبوع المقبل.

وأجرى القادة الفنلنديون وبينهم الرئيس سولي نينيستو مناقشات مهمة مع جميع الأعضاء الثلاثين تقريبا في حلف الأطلسي الذي يتطلب قراره إجماعا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية