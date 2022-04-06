قوات الاحتلال الصهيوني تُطلق قنابل الغاز قرب مدخل المستشفى الحكومي في قلقيلية (فلسطين المحتلة) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2022 - 20:50

قوات الاحتلال الصهيوني تُطلق قنابل الغاز قرب مدخل المستشفى الحكومي في قلقيلية (فلسطين المحتلة)

منذ 2 ساعة 6 April، 2022
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