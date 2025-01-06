عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية… مقتل 3 مستوطنين وإصابة 10 آخرين بجروح

قتل ثلاثة مستوطنين بينهم امرأتان وأصيب 10 آخرون صباح اليوم الاثنين بعملية إطلاق نار بطولية في قرية الفندق شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار من مركبة تجاه سيارة وحافلة للمستوطنين قرب قرية الفندق شرق قلقيلية. في حين ذكرت مصادر أن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين جنوب نابلس عقب عملية كدوميم.

#فيديو | موقع تنفيذ عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية والتي أدت إلى وقوع 6 إصابات منهم 2 في حالة حرجة جدًا “موت سريري”، 1 خطيرة، 2 متوسطة، 1 طفيفة. pic.twitter.com/kIaHk7gyGB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2025

وأكدت وسائل إعلام العدو مقتل صهيونيين اثنين في عملية إطلاق النار التي وقعت قرب قلقيلية، قبل أن يعثر على قتيل ثالث. وأفاد مراسل “قناة 12” العبرية بمقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق النار شرقي قلقيلية.كما قالت إذاعة الاحتلال إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار.

انتشار مكثف لقوات الاحتلال في موقع عملية إطلاق النار التي استهدفت مركبتين وحافلة في قرية الفندق شرق قلقيلية. pic.twitter.com/raPxMEdlAh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 6, 2025

وقبل ذلك قال الناطق بلسان ما يُسمى “نجمة داود الحمراء” في تقرير أولي أصيب 6 مستوطنين منهم 2 حالتهما حرجة بعملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم. وذكر شهود أن تعزيزات من قوات الاحتلال وصلت إلى المنطقة وشرعت في أعمال تفتيش عن المنفذين الذين انسحبوا من المكان.

حافلة المستوطنين التي تعرضت لإطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية.

“حماس” تشيد بعملية قليلية وتدعو لتصعيد المقاومة

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية”، داعية إلى “تصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع المناطق داخل أرضنا المحتلة”. بدورها، “حركة المجاهدين” أكدت أن عملية قلقيلية “تأتي في اطار الرد على جرائم الابادة الجماعية وتؤكد فشل محاولات إنهاء المقاومة في الضفة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام