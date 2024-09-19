قوات الاحتلال تعتقل 9 شبان خلال الاقتحام المستمر لبلدة جيوس شمالي قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 07:24

قوات الاحتلال تعتقل 9 شبان خلال الاقتحام المستمر لبلدة جيوس شمالي قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة

منذ 29 mins 19 September، 2024
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