حسن عز الدين: البعض في لبنان ليس لديهم عمل سوى التصويب على سلاح حزب الله

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين أن “البعض في لبنان ليس لديهم عمل سوى التصويب على سلاح حزب الله، الذي شرّف لبنان وأهله وشعبه، وأكرمنا الله به ورفع الكرامة العربية والإسلامية عالياً، فباتت الأمة العربية والإسلامية تمتلك الثقة بالذات، وكل المقدرات التي تستطيع من خلالها أن تواجه هذا العدو”.

وشدد عز الدين على أنه “لا يستطيع أحد في العالم أن ينزع سلاح المقاومة، لأنه بمثابة الروح من الجسد بالنسبة إلينا، علماً أن أميركا والذين صاغوا القرارات الدولية من مجلس الأمن والغرب وبعض الدول العربية وبعض شركاء الوطن، حاولوا جاهدين في العام 2006 لانتزاع هذا السلاح، ولكنهم لم يتمكنوا”.

وعن الانتخابات النيابية، أكد عز الدين “أننا بذلنا وما زلنا نبذل كل الطاقات والقدرات والجهود والإمكانات لأجل أن نؤلّف في لبنان تحالفاً وطنياً واسعاً وشاملاً يضم كل القوى المؤمنة بخيار المقاومة لحماية هذا البلد، ونتقاطع معهم في بناء الدولة العادلة في الداخل اللبناني القائمة على المواطنة الحقيقية، بحيث تقوم الدولة بمسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطن خارج القيود الطائفية والمذهبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام