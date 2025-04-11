النائب عز الدين يبحث إعادة الإعمار مع وزير الداخلية

بحث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين خلال زيارته وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم، ملفات الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار والانتخابات البلدية والاختيارية.

وشدد الطرفان، وفقاً لبيان لحزب الله، على «ضرورة تسهيل إعادة إعمار المنازل التي دمرها العدو الإسرائيلي في حربه ‏العدوانية الأخيرة على لبنان، الأمر الذي يمكّن المواطنين من العودة إلى قراهم والعيش فيها بأمن ‏وأمان»‎.‎

كما نددا بـ«الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تطال مختلف الأراضي اللبنانية ‏وأرزاق المواطنين، في خرق واضح من قبل العدو لقرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الأممي ‌1701».

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان «ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواقيتها المحددة كاستحقاق وطني يجب ‏إنجازه بكل نزاهة وشفافية وإنجاحه رغم كل التحديات الأمنية والضغوطات على لبنان».

المصدر: مواقع