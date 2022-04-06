الجهاد الجامعي يعلن استعداده لانتاج قطارات بسرعة 300 كيلومتر في الساعة

قال رئيس الجهاد الجامعي على هامش زيارة وزير الداخلية لمشروع قطار المترو الوطني من قبل هذه المؤسسة: “نحن مستعدون لإنتاج قطارات عالية السرعة بين المدن بسرعة 300 كيلومتر في الساعة”.

وأضاف حميد رضا طيبي: “إن السرعة العامة للقطارات عالية السرعة بين المدن في العالم تبلغ 300 كيلومتر في الساعة ، وبالطبع أن القضبان الموجودة في البلاد تتحمل سرعة 200 كيلومتر بالساعة ، ويمكن البدء بهذا المشروع بنفس السرعة “.

وأضاف: “نحن مستعدون لبناء قاطرات تجر ثلاث عربات بسرعة 300 كيلومتر في الساعة خلال 18 شهرًا كحد أقصى”.

وقال رئيس الجهاد الجامعي : “بالنظر إلى أن صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطارات داخل المدن والقطارات بين المدن تتطور بسرعة في البلاد ، فاننا قررنا أن نبدأ نشاطنا في الجزء الأكثر تقدمًا من هذه الصناعة (نظام الدفع) الذي نعرف ان الاخرين لايمكنهم الدخول فيه .”

وتابع طيبي: في وقت الموافقة على الخطة السادسة باقتراح الجهاد الجامعي في مجال إنتاج القطارات الوطنية بنسبة توطين 85٪ وإنشاء محطات تحلية محلية الصنع بنسبة 70٪ ، تمكنا من تمرير مواد في هذه الخطة داخل مجلس الشورى الاسلامي بدعم من نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية وحماية الجهاد الجامعي وتم تحديد مصادر تمويل هذا المشروع .

المصدر: وكالة انباء فارس