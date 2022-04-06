حزب الله عرض لتقديمات لجان التكافل الاجتماعي والطوارئ الصحية خلال آذار في صيدا والجوار

رضت منطقة صيدا في حزب الله في بيان لها “لواقع التقديمات الإجتماعية خلال شهر آذار، حيث قدم الفرع الاجتماعي في المنطقة تقريره الشهري حول نشاط لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على تأمين المستلزمات المعيشية والحياتية اليومية وتوزيعها لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين في أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة ومية ومية والفوار وصيدا القديمة وعددًا من أحياء المدينة، كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا ، كفرحتى ، عنقون ، بنعفول، رومين، حومين التحتا، زيتا، قناريت، عزة، إركي، وووزغدرايا”.

وجمعت التقديمات الاجتماعية بين الأدوية, توزيع حصص تموينية وغذائية استشفائية ومحروقات ,الى جانب تقديم العزاء، وزيارة عائلات شهداء، واقامة مأدبة افطار وعيادة مرضى تنظيف مساجد، حل مشاكل وتامين معاملات استشفاء، بالاضافة الى توزيع ألبسة وتقديم مساعدات مالية دراسية، توزيع حليب اطفال ووجبات طعام، وحلوى، ودعم لوجستي للطلاب، تسجيل دراسي، واجتماع لجنة اجتماعية، وترميم منزل وتأمين ادوات كهربائية.

واحصت عدد الانشطة الاجتماعية ليبلغ 4964 نشاطا استهدفت 6189 مستفيدا، بتكلفة إجمالية بلغت مليارين ومئتين وستة وتسعون مليونا وخمسمائة وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية (2,296,576,000 ل.ل).

من جهة أخرى عرض الفرع الاجتماعي في منطقة صيدا تقريره الشهري لواقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا خلال آذار الماضي، حيث قدمت لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد، تقريرها في شكل تفصيلي خلال هذا الشهر حول نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها والتي تعمل على مواكبة مصابي فيروس كورونا ونقل المصابين وإجراء الفحوصات وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم.

كما ونشطت الفرق المذكورة في ملف التوعية للحث على التلقيح والتشجيع على الإستفادة من اللقاح والمشاركة اضافة الى نشاطها التوعوي للوقاية من مخاطر الفيروس.

وشملت الحملة جغرافيا أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعدد كبير من أحياء مدينة صيدا، كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، عربطبايا، القنيطرة، وعدد من بلدات شرق صيدا وشملت الانشطة التقديمات، تواصل مع 199 حالة كورونا، خمس حملات تعقيم، 233 معاينة طبية، تأمين 22 فحص كورونا و 158 استشارة طبية، ثلاث اجتماعات لفريق الاستجابة السريعة وواحد للجنة الطوارئ الصحية، تعبئة 24 استمارة حالة كورونا ونقل اصابة بالفيروس، محاضرة صحية، وتنظيم يوم صحي، وتوزيع ثلاث حصص تنظيف وتعقيم، وحملة تلقيح، ليبلغ عدد الانشطة الصحية 652 نشاطا إستهدف 1414 مستفيدا، بتكلفة إجمالية بلغت سبعة وثلاثون مليونا وتسعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية 37,950,000 ل.ل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام