“آبل” تدعو المستخدمين الى التحديث بعد اكتشاف ثغرة تهدد خصوصية البيانات

أطلقت “أبل” تحديثاً جديداً لنظام التحديث، يحمل مميزات عدة مهمة للمستخدمين برقم 15.4.1. ودعت المستخدمين إلى التحديث بأسرع وقت ممكن لإصلاح ثغرة في النظام تهدد خصوصية البيانات. وبينما لم تفصح الشركة عن تفاصيل تلك الثغرة، أشارت بعض التقارير إلى أن أحد الباحثين المختصين بالمجال تواصل مع “أبل” وأبلغهم بالثغرة، لذلك أطلقت الشركة هذا التحديث لحل المشكلة.

التقارير حذرت من أن الثغرة ستعطي المخترقين إمكانية للوصول إلى بعض البيانات الحساسة الخاصة بالمستخدمين، وأنها موجودة في الأنظمة الخاصة بأجهزة الأيفون والأيباد، ودعت المستخدمين إلى ضرورة التحديث لتلافي أي مشكلة قد تواجههم بسبب هذه الثغرة.

التحديث أيضاً أوجد حلاً لمشكلة يعانيها المستخدمون بعد التحديث السابق برقم 15.4، حيث واجه عدد كبير منهم مشكلة تتعلق بنفاد البطارية بشكل سريع جداً.

بإمكان جميع المستخدمين تحديث النظام من خلال إعدادات الجهاز، ويفضل أن يكون الجهاز متصلاً بمصدر طاقة وقت التحديث، أو على الأقل أن تكون البطارية مشحونة بأكثر من 50 في المئة مع العلم للمرة الأولى بإمكان المستخدمين التحديث لهذا النظام من خلال شبكات 4G لأنه وفي السابق كانت “أبل” تمنع المستخدمين من تحميل التحديثات عبر الشبكات الخلوية، وتحتاج إلى الاتصال بأي شبكة لاسلكية للتحديث، لكن مع المميزات الجديدة التي كانت موجودة في نظام 15.4 أصبح بإمكان الجميع التحديث حالياً بأي طريقة يفضلونها.

المصدر: الاندبندنت