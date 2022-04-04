ميقاتي التقى جنبلاط في كليمنصو: زيارة تشاورية عادية ولا تعيينات في جلسة الاربعاء وتصريح الشامي مجتزأ وهو قصد السيولة لا الملاءة

اشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد زيارته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، في حضور وزير التربية والتعليم القاضي عباس الحلبي وعضو “كتلة اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور، الى ان “الزيارة لوليد بك تشاورية عادية، فنحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهم البلد والحكومة”.

سئل :ماذا عن البلبلة التي أحدثها تصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بالأمس؟

أجاب: :كما فهمت من نائب رئيس الحكومة إن ما أخذ من حديثه كان مجتزأ، وهو قصد بما قاله السيولة، وليس الملاءة”.

سئل: هل هناك صيام عن التعيينات؟

أجاب: “في الوقت الحاضر لا تعيينات”.

سئل: هل التعيينات ستنتقل الى العهد المقبل؟

أجاب: “لا تعيينات في جلسة الحكومة يوم الاربعاء المقبل”.

وردا على سؤال، قال: “إن علاقتنا استراتيجية مع وليد بك”.

جنبلاط

وقال رئيس التقدمي ردا على سؤال حول ترشيح الحزب الاشتراكي في طرابلس: “لنا حضور قديم وتاريخي في طرابلس للحزب التقدمي الإشتراكي، ولنا رفاق تاريخيون، فالرفيقة عفراء عيد ستكون ضمن لائحة الرئيس ميقاتي المشتركة بين الحزب وبين طرابلس الوطنية العربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام