رويترز: فرنسا قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2022 - 20:58

رويترز: فرنسا قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس

منذ 23 mins 4 April، 2022
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