حب الله استقبل وفدا فلسطينيا.. لنبذ الخلافات والالتفاف حول المقاومة

التقى مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الاثنين وفدا قياديا من منظمة “الصاعقة” برئاسة أمين سر المنظمة مازن عبد اللطيف، وجرى البحث في مجمل الشؤون الفلسطينية في المخيمات والشتات.

وأكد المجتمعون على “المسؤولية التي تحتم على الجميع في ذكرى يوم الأرض وشهر الرحمة أن نكون في خندق المقاومة ضد المشروع الصهيو-أميركي الذي يسعى إلى تفتيت أواصر الوحدة بين مكونات الشعب الفلسطيني”.

وأثنى المجتمعون على “العمليات البطولية والنوعية التي نفذها استشهاديون في الخضيرة والنقب وبني براك والقدس”، وحيوا “انتفاضة أسرى الحرية، أسرى الاعتقال الإداري داخل زنازين الاحتلال لا سيما الذين يخوضون اليوم معركة البطون الخاوية يصارعون الموت أمام مرأى أعين الهيئات الإنسانية والدولية”.

ودعا المجتمعون “كل فصائل المقاومة في فلسطين إلى التوحد ونبذ الخلافات”، وشددوا على “ضرورة الالتفاف حول المقاومة التي أثبتت جدواها في تحرير الأرض والأسرى والمقدسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام