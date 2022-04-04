حب الله استقبل وفدا فلسطينيا.. لنبذ الخلافات والالتفاف حول المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 4 2022 - 20:58

حب الله استقبل وفدا فلسطينيا.. لنبذ الخلافات والالتفاف حول المقاومة

منذ 2 ساعة 4 April، 2022
مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الحاج حسن حب الله
لبنان

التقى مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله الاثنين وفدا قياديا من منظمة “الصاعقة” برئاسة أمين سر المنظمة مازن عبد اللطيف، وجرى البحث في مجمل الشؤون الفلسطينية في المخيمات والشتات.

وأكد المجتمعون على “المسؤولية التي تحتم على الجميع في ذكرى يوم الأرض وشهر الرحمة أن نكون في خندق المقاومة ضد المشروع الصهيو-أميركي الذي يسعى إلى تفتيت أواصر الوحدة بين مكونات الشعب الفلسطيني”.

وأثنى المجتمعون على “العمليات البطولية والنوعية التي نفذها استشهاديون في الخضيرة والنقب وبني براك والقدس”، وحيوا “انتفاضة أسرى الحرية، أسرى الاعتقال الإداري داخل زنازين الاحتلال لا سيما الذين يخوضون اليوم معركة البطون الخاوية يصارعون الموت أمام مرأى أعين الهيئات الإنسانية والدولية”.

ودعا المجتمعون “كل فصائل المقاومة في فلسطين إلى التوحد ونبذ الخلافات”، وشددوا على “ضرورة الالتفاف حول المقاومة التي أثبتت جدواها في تحرير الأرض والأسرى والمقدسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة