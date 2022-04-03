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April 3 2022 - 23:22

التجار يستغلون الشهر الفضيل برفع أسعار الدجاج

منذ 2 ساعة 3 April، 2022
تقارير مصورة - لبنان

تتسلط الاضواء على الاوضاعِ المعيشية الصعبة التي يُقحَمُ بها المواطن ُفي شهرِ رمضان، ولا بد من إطلالة على الاسعارِالتي يسجلُها الدجاج، ومن المسؤولُ عن ذلك.

المصدر: قناة المنار

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