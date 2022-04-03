التجار يستغلون الشهر الفضيل برفع أسعار الدجاج

تتسلط الاضواء على الاوضاعِ المعيشية الصعبة التي يُقحَمُ بها المواطن ُفي شهرِ رمضان، ولا بد من إطلالة على الاسعارِالتي يسجلُها الدجاج، ومن المسؤولُ عن ذلك.

المصدر: قناة المنار