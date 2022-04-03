التجار يستغلون الشهر الفضيل برفع أسعار الدجاج

تتسلط الاضواء على الاوضاعِ المعيشية الصعبة التي يُقحَمُ بها المواطن ُفي شهرِ رمضان، ولا بد من إطلالة على الاسعارِالتي يسجلُها الدجاج، ومن المسؤولُ عن ذلك.
المصدر: قناة المنار
تتسلط الاضواء على الاوضاعِ المعيشية الصعبة التي يُقحَمُ بها المواطن ُفي شهرِ رمضان، ولا بد من إطلالة على الاسعارِالتي يسجلُها الدجاج، ومن المسؤولُ عن ذلك.
المصدر: قناة المنار
طمأن أمين سر نقابة الدواجن في لبنان وليم بطرس الى أن “أسعار الدجاج ستبقى مستقرة ولن تشهد ارتفاعا على الرغم من معاودة صعود سعر صرف الدولار”، مشيرا الى ان “تسعيرة الفروج ومقتطعاته مبنية على سعر صرف 7500 ليرة”. وأكد بطرس الاربعاء أن “منتجي الدجاج التزموا الأسعار المحددة في الاتفاق بين ...