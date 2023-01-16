الخط الساخن| بين الدجاج الطازج، المثلّج، والفاسد: من يحمي المستهلك ويضبط الاسعار؟

في حلقة من برنامج الخط الساخن على المنار بعنوان: بين الدجاج الطازج، المستورد والفاسد: من يحمي المستهلك ويضبط الاسعار؟ تحدث رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد في وزارة الزراعة . يحيى خطار عن استيراد الدجاج المثلج بالارقام:

كما تحدث وليام بطرس رئيس النقابة اللبنانية للدواجن عن الانتاج المحلي للدجاج ونسبة انخفاضه التي تزيد عن 40% وعزا هذا التأخر الى زيادة استيراد الدجاج المثلج الذي انعكس سلبا على المزارع الوطنية:

في جولة للزميلة ديما جمعة قامت بزيارة احد المسالخ الضخمة وسألت عن اسباب استيراد المسالخ للدجاج المثلج:

واستكملت الزميلة ديما جولتها الى احد المسالخ غير المرخصة في الشويفات برفقة شرطة البلدية:

واكد د. يحيى إستحالة دخول اي منتج الى لبنان إلا بعد ان يكون مطابقا للمواصفات التي تتبعها وزارة الصحة.. ولكن من يراقب فيما بعد؟.

وفي الختام اكد بطرس ان المنتج الاجنبي يؤذي المحلي لاسباب عديدة: