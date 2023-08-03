استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في مكتبه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وتم البحث في كيفية تطوير عمل وزارة الزراعة والمشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئات الأممية، والتنسيق في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة للوصول الى هدف تحقيق الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.

وأكد ريزا “وقوف الأمم المتحدة الى جانب لبنان في ظروفه الصعبة”.

وثمّن الحاج حسن جهود ريزا في لبنان، ونوه “بالجهد المبذول من المنظمات الدولية المتفرعة عن الأمم المتحدة”، شاكرًا الهيئات المانحة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام