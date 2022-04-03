العمل الإسلامي تدين العدوان الصهيوني على فلسطين

نددت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان، “العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف منطقة عرابة في محافظة جنين حيث ذهب ضحيتها 3 شهداء، بعدما أطلق جيش العدو النار تجاه مركبتهم بالقرب من دوار البلدة”.

ودعت الجبهة الشعوب العربية والاسلامية ولا سيما التي تعيش في منظومة الدول المطبعة إلى “الثورة والإنتفاض على حكامهم، وإلى التعبير عن دعمهم وتضامنهم مع إخوانهم الفلسطينيين الذين يسطرون اليوم أروع الملاحم البطولية في مواجهة هذا العدو الماكر، الذي استطاع بخبثه ومكره اللف والدوران وقلب موازين الحق إلى الباطل وذر الرماد في عيون الذين لا يتورعون عن عقد الصلح والاستسلام معه، وتسليمه زمام أمورهم من خلال التطبيع معه بكافة أنواع وأشكال وهندسيات التطبيع السياسية منها والأمنية والتجارية والسياحية وحتى الثقافية للأسف الشديد”.

وختاما، أشارت الجبهة إلى أن “أفضل رد على تلك الجرائم والاغتيالات يكون بوقف كل أشكال التنسيق الأمني وغيره مع هذا العدو، وبتوحيد الصفوف والجهود وتبني خيار المقاومة المسلحة التي أثبتت فاعليتها وجدارتها في معركة سيف القدس، وقبلها من معارك وملاحم العزة والفخر والكرامة، ويكون أيضا بتعجيل وتفعيل المصالحة الوطنية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام