المتحدث باسم الكرملين: روسيا ستعزز حدودها الغربية حتى لا يفكر أحد في مهاجمتها

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستعزز حدود الغربية بطريقة تضمن التكافؤ وحتى لا يفكر أحد في مهاجمتها.

وقال بيسكوف في مقالة مع قناة “بيلاروس 1”: “لقد أبلغ شويغو الرئيس بوتين أن دول حلف الناتو يعززون قدراتهم العسكرية على حدودنا الغربية. وقد أصدر بوتين توجيهاته لشويغو، وتقوم وزارة الدفاع لدينا بالعمل عليها، تعمل على خطة بالرد عن طريق زيادة وتعزيز قدراتنا العسكرية على الحدود الغربية. بالطبع ، سيتم ذلك بطريقة تحمينا وتحافظ على التكافؤ الضروري في كل شيء ، حتى لا يفكر أحد في مهاجمتنا”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، بوقت سابق من اليوم، أن مروحيتين هجوميتين أوكرانيتين قصفتا أحد الأهداف المدنية بمدينة بيلغورود الروسية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أبلغ حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، عن حريق في مستودع نفط اندلع في المنطقة. وسرعان ما أعلن أن الحريق وقع نتيجة قصف مروحيتين أوكرانيتين، دخلتا الأجواء الروسية على علو منخفض.

وقالوا في خدمات الطوارئ لوكالة “سبوتنيك”، إن النيران اشتعلت في ثمانية خزانات وقود، وكان هناك تهديد بانتقال النيران إلى خزانات أخرى. ووردت أنباء عن إصابة اثنين من موظفي المؤسسة النفطية هناك. لكن عمدة بيلغورود أوضح بعد ذلك أن عمال مستودع النفط الذين كانوا في موقع الانفجار لم يصابوا بأذى.

ويأتي ذلك، مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من بطش القوات الأوكرانية ونزع سلاح كييف.

المصدر: سبوتنيك